S žádostí o vyčištění oblouků se obec loni obrátila na krajskou správu a údržbu silnic, na vědomí ji dala i náměstkovi středočeské hejtmanky Martinu Kupkovi, který má na starosti dopravu. Ten se podle poříčského starosty záhy ozval s příslibem, že v prosinci kraj zajistí odstranění náletů a v únoru silničáři odtěží usazeniny.

„Dřeviny jsou vyřezané a teď už čekáme jen na čištění,“ řekl Jan Kratzer a ocenil přístup nového vedení kraje.

Po dokončení prací by měla řeka volně protékat čtyřmi z pěti oblouků. To by mělo zajistit, že se voda při vyšším průtoku nebude hromadit před mostem a zaplavovat okolí.