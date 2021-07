Podle něj samotná záchrana zámku probíhala i v době vládních koronavirových restrikcí lépe, než se očekávalo,“ potvrdil starosta.

Odhad byl deset let

Při odebírání stavební suti, která po odstřelu části objektu v šedesátých letech zůstala na místě, obnažili dělníci zachované zdivo v přízemí a vystavěli na něm i nové klenby. Kde která stála, bylo patrné ze zbytků zdiva.

Jak klenba vypadala, případně z jakého materiálu vznikla, zaznamenali v pláncích, náčrtech a popisech studenti Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Právě oni do Zvěstova dorazili v letech 1967 a 1968 před tím, než dal střelmistr pokyn k demolici.

„Odhadovali jsme, že první etapu prací za celkem čtrnáct milionů korun zvládneme tak za deset let, ale jsou to jen čtyři roky a už je téměř dokončená,“ potvrdil Karel Babický s tím, že letos se z uvedené částky prostaví zbylých pět a půl milionu korun.

Obec se na záchraně zámku podílí také finančně. Platí stavební dozor, projektanta či neuznatelné náklady. Třeba za provizorní zastřešení staveniště. To přijde Zvěstov na 300 tisíc korun ročně.

K dokončení hrubé stavby by se zámek, v němž by mělo nakonec vzniknout i muzeum Zlatodolu Roudný, místnost pro obřady či společenské a kulturní akce, měl dostat v následujících několika málo letech. Starosta Karel Babický se ale předpovědi, kdy se to podaří, brání. Vysvětluje, že stavba má hodně neznámých. Obec neví, zda se jí podaří sehnat dotace ani v jaké výši.

Z historie zvěstovského zámku



Zámek ve Zvěstově má pohnutou historii. V roce 1541 ho na místě starší tvrze postavili Vidláci Radimovští ze Slavkova, ale o sto let později se na něm podepsala třicetiletá válka. Obnovený i s panstvím ho v roce 1913 koupila od Nachlingerů rodina Jarošova. Syna majitele, Aloise, ročník 1923, popravili v roce 1952 komunisté za to, rok předtím „pomáhal“ Františku Slepičkovi z Jankovské Lhoty při vraždě komunistického předsedy MNV Kamberk Václava Burdy.



Jeho skutečnou vinou ale bylo, že Slepičku svezl na motocyklu… StB po vraždě rozpoutala na Podblanicku teror a pozavíral celkem 36 lidí. Tomuto období temna je věnována i expozice ve votickém klášteře sv. Františka z Assisi.



Zámek i s deseti hektary půdy zabavili komunisté a za desetiletí se jim podařilo objekt dokonale vybydlet. JZD tam mělo nejen kanceláře, jídelnu či sýpku. „Po konfiskaci „jezedáci“ v přízemí chovali prasata i brojlery a také skladovali chemikálie,“ potvrdil zvěstovský starosta Karel Babický.



Nakonec mocipáni usoudili, že objekt už nestojí za záchranu a celé jedno jeho křídlo vyhodili do vzduchu. Jarošovi se ke zbytku ukradeného majetku dostali až při restituci v roce 1992. A od syna popraveného Aloise Jaroše ruiny koupila obec Zvěstov za 1 korunu v roce 2016.