„Myslím že počet lidí, kteří využívají dráhu se dokonce zvyšuje. Jenže chodci nejsou vždy řádně označeni odrazkou a za šera či za tmy nejsou vidět. Navíc se za poslední roky zvýšil počet aut, která po této silnici jezdí. A o to je chůze po krajnici nebezpečnější,“ upozornil starosta Postupic Jiří Sternberg.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Právě z toho důvodu chce vedení obce vybudovat v kritickém úseku chodník co nejdříve a zdržovat se proto nechce ani vyřizováním žádostí o dotace. „Nejspíš bychom na nějaký vypsaný dotační program dosáhli. Nám ale jde o to, aby byl chodník postavený ještě letos před zimou a ne až za další rok,“ vysvětlil starosta.

V Postupicích se o chodníku mluví nejméně od roku 2015. „Na benešovském stavebním úřadě už máme žádost o vydání stavebního povolení,“ doplnil Jiří Sternberg.

Z toho také vyplývá, že by se ještě letos mělo začít stavět a hotovo by mělo být do konce roku. Chodník povede při cestě z Postupic na Jemniště vlevo a bude dlouhý zhruba 900 metrů. Podle předběžných výpočtů by nová komunikace pro pěší měla stát mezi šesti a sedmi miliony korun.