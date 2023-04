/VIDEO, FOTOGALERIE/ V neděli 9. dubna krátce po 10. hodině vyrazil z nádraží Praha-Vršovice první letošní parní vlak na trasu legendárního Posázavského pacifiku.

Parní vlak v Týnci nad Sázavou. | Video: Richard Karban

Původně avizovaná lokomotiva 354.195 Všudybylka byla nahrazena strojem 555.0153, který si díky zemi původu vysloužil přezdívku „Němka". Tato konkrétní lokomotiva byla vyrobena v Rakousku roku 1944 pro německé říšské dráhy. Po válce zůstala v Československu jako válečná kořist, aby byla v roce 1960 prodána do bývalé Jugoslávie. Tam až do roku 1990 pracovala v uhelném dole. O rok později ji odkoupil rakouský spolek 1. ÖSEK, aby se pak v roce 2001 vrátila zpátky do Čech. Po opravách a předepsaných zkouškách se na naše tratě vrátila jako jediná provozní lokomotiva této řady.

Při své nedělní pouti Posázavím dojel v poledne vlak do Týnce nad Sázavou, kde byla připravena skoro tříhodinová přestávka, kterou mohli cestující využít k návštěvě velikonočních akcí na místním hradě nebo občerstvení v některé restauraci.

Na zpáteční cestu se vydal parní vlak směrem na Čerčany a Senohraby, aby se krajem malíře Josefa Lady vrátil zpět do Prahy.