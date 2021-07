Až do konce října letos jezdí na trati číslo 210 výletní a turistický nostalgický vlak Klubu železničních cestovatelů, takzvaný Posázavský motoráček.

Spěšný vlak 1283 'Posázavský motoráček' projíždí po trati 210 mezi zastávkou Pecerady a Poříčí nad Sázavou - Svárov. | Foto: Vít Mareš

V sobotu v ranních hodinách vyjíždí z Prahy do dolního Posázaví přes Týnec nad Sázavou do Čerčan a v poledne zpět. V neděli jezdí v odpoledních hodinách z Prahy do Čerčan a v podvečerních hodinách zpět. Cestující z benešovského regionu ho mohou využít na pěší i cyklo výlety či k poznávání pamětihodností v okolí Týnce nad Sázavou a Krhanic.