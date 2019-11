A tak se Posázaví stalo průkopníkem dobrovolnického uklízení. To bylo tehdy, z dnešního pohledu, naprosto jiné. Party dobrovolníků uklízely čtrnáct dnů v kuse. Od rána do večera. „Celý osmdesátikilometrový úsek Sázavy,“ připomněla ředitelka Posázaví Bohunka Zemanová.

Až dosud brigádníci, a bylo jich 15,5 tisíce, vysbírali 375 tun odpadků. Další brigádníci se přidají už 3. až 5. dubna 2020. Jenže situace v organizování práce se dostala až tak daleko, že Posázaví přijímá jen určitý počet brigádníků.

„Další už by neměli co dělat, i když se už uklízí dál od břehu. Chtěli jsme však dát přednost místním. Je to jejich řeka, proto by se měli o své prostředí postarali právě oni,“ prozradila filosofii organizace akce Tůmová i když přiznala, že na pět úseků rozdělených 90 kilometrů řeky od Kácova po Pikovice, které uklízí Posázaví, jezdí už léta řada stejných lidí. Chtějí pomoci a také si akci užít a setkat se se známými.

Posázaví „nakazilo“ očistnou akcí i jiné organizace v Česku. Podle ředitelky neziskovky například poskytlo know-how organizátorům gruntování řeky Jizery. „Je moc dobře, že se dnes už čistí celé Česko. Nepřestaneme s tím, dokud k nám budou dobrovolníci jezdit. Myslím, že to pořád má smysl,“ dodala Bohunka Zemanová.