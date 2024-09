Podle předpokladu by voda v Sázavě měla v dolním toku kulminovat v neděli, možná až v pondělí dopoledne. Při tiskovce Kraje Vysočina dokonce zaznělo, že by sázavská voda měla výrazně, podle modelů i vícekrát překročit nejzávažnější stav, III. povodňový stupeň. A právě všechna ta voda, které opustí Vysočinu se o několik hodin pozdějí přelije do středních Čech. Nejprve do Kutnohorska, poté Benešovska.

Extrémně velká voda proto hrozí lidem s domy blíž toku. Takových je v celém Posázaví mnoho. K nejohroženějším patří například část Českého Šternberku, Čerčan, Poříčí nad Sázavou, Nespek nebo Týnce nad Sázavou.

Týnecká radnice proto informuje například i o místech, kterým hrozí zatopení lokalit - "pěšina pod úřadem k Lidlu, cesta pod hradem Zbořený Kostelec, břeh v Kostelci, stezka pod týneckým hradem – obyvatelé Brodců, Pecerad a Zbořeného Kostelce se tudy nedostanou do města – budou muset přes Farák nebo po silnici kolem hřbitova. Padesátiprocentní pravděpodobnost vystoupání vody je i u hospody v Náklí," sděluje týnecký úřad.