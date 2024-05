Už celých 120 let uplynulo od doby, kdy v obci nad řekou Sázavou vznikla Tělocvičná jednota Sokol.

Členové TJ Sokol. | Foto: Archiv TJ Sokol Poříčí nad Sázavou

„Tohle výročí si připomeneme při slavnostním setkání v neděli 12. května ve 14 hodin v sokolovně,“ potvrdila Bohumila Nádvorníková, členka Sokola s tím, že právě 12. května 1904 se sešla ustavující valná hromada jednoty.

Hasiči z Benešovska dorazili do transfuzní stanice, aby znovu darovali svou krev

Tehdy se za účasti 26 poříčských občanů všichni přihlásili za členy nově založené tělovýchovné jednoty. Stalo se to dvaačtyřicet let poté, co zakladatelé Sokola Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner přivedli v Praze organizaci na světlo světa.

Sokol Domašín v akci. Za předvedení sletových skladeb tleskala plná sokolovna

„Podnět k založení poříčské jednoty dali bratři ze Sokola Benešov, založeného už v roce 1900. Valnou hromadu přijeli podpořit ve slavnostních krojích. Historicky prvním starostou byl ze zakladatelů zvolen Jan Heřman- Členové výboru se stali například i Fr. Poloprudský, V. Pojezdný, L. Micka, K. Pánek, A. Bohoňovský, Ant. Hruška, Fr. Kovář, J. Potůček nebo F. Podroužek a Slavík, Za celou dobu bylo ve funkci 12 starostů, kteří zdárně vedli celou jednotu. Jejich potomci zde dodnes žijí,“ připomněla Bohumila Nádvorníková.