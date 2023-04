/VIZUALIZACE, FOTO, VIDEO/ V sousedství obecního úřadu nechá vedení Poříčí nad Sázavou vybudovat ještě letos hřiště. Zábavu tam při aktivním odpočinku najdou maminky s malými dětmi, na lavičkách naberou síly zase ti dříve narození. Hřiště viditelné z hlavní silnice procházející od Čerčan na Prahu a Benešov, ale poskytne čas na relaxaci všem.

Starosta Poříčí nad Sázavou Jan Kratzer o budoucnosti přízemí radnice. | Video: Zdeněk Kellner

Hřiště by mělo vzniknout nákladem půl druhého milionu korun a obci by s financováním měly pomoci dotace krajského úřadu z Fondu obnovy venkova.

„Bude to zcela nové hřiště, které postavíme na nyní neoplocené zahradě obecního úřadu v místech poblíž ústí Konopišťského potoka do řeky Sázavy,“ sdělil poříčský starosta Jan Kratzer.

Prostor pro všechny

Na rozdíl od obdobného sportoviště na poříčské návsi bude to u radnice určeno pro všechny věkové kategorie. Bude sice oplocené s brankou a vyšším plotem na straně vodních toků, ale jinak bude volně přístupné. Nejmenším poslouží houpačky, pískoviště nebo dřevěný hrádek s klouzačkou. Starší děti, ale také dospělí se zase budou bavit v části zvané fitness s gymnastickými kruhy, hrazdami a žebříky.

„V zahradě úřadu už několik let slouží ke hře basketbalový koš a betonový stůl na pingpong,“ připomněl starosta a doplnil, že stávající sportovní zařízení doplní nově právě část fitness určená zejména dospívajícím a dospělým.

Na začátku jara vyhlásila radnice výběrové řízení na dodavatele a na konci dubna by mělo být jasné, kdo nové sportoviště postaví. Z toho podle starostova předpokladu také vyplývá, že nejpozději na začátku září by mělo hřiště začít sloužit veřejnosti.

Plány obce se však nezastaví jen u jeho vybudování. V návaznosti na hřiště chystá obec nejspíš na příští rok rozsáhlou rekonstrukci a úpravu přízemí radnice. Právě tam měla do nedávna ordinaci poříčská praktická lékařka. Přestěhovala se však do obcí bez dotací přestavěné bývalé továrny na budíky v ulici V Uličkách. „V přízemí radnice počítáme se vznikem knihovny, která by sloužila také jako infocentrum,“ prozradil plány starosta.

Zázemí v jiném režimu

Kromě toho v objektu zbude z bývalé čekárny, sesterny a ordinace dost místa na vznik zázemí s toaletami, přebalovacím pultem a kuchyňkou pro vaření teplých nápojů pro uživatele hřiště.

„Z toho důvodu chceme, aby došlo k probourání zadní zdi objektu a osazení nových dveří. Těmi by se rodiče dětí dostali přímo ze hřiště do uvedeného zázemí. Později by na zahradě poblíž nového zadního vchodu měla vzniknout ještě terasa pro posezení,“ doplnil starosta.

Zázemí v přízemí radnice však bude mít jiný režim než samotné hřiště. Otevírání a zamykání dveří bude mít na starosti pověřený pracovník obce.

I pro tuto akci počítá Poříčí s podáním žádosti o dotaci, ale je současně připraveno projekt realizovat i v případě, že podpora nevyjde. Navíc, bez využití externích firem. „Máme velmi šikovnou partu pracovníků, takže bychom toho využili a vybudovali přízemí radnice vlastními silami,“ dodal Jan Kratzer.

Návrhy obyvatel

Záměr výstavby hřiště vyvěsila radnice na obecní web v diskusi obyvatel obce. Zpočátku byl ohlas veřejnosti vlažný, později se však nápady začaly hrnout. Některé radnice do nového hřiště začlení, jiné, například osvětlení, které by prodloužilo dobu využívání sportoviště, musí ještě nějakou dobu počkat.