Současně s posílením kapacity školky přišla na řadu také základní škola. Radnice sehnala dotace osmnáct milionů korun a vybudovala nástavbu školy za pětadvacet milionů.

Cílem nástavby přitom nebylo rozšiřování kapacity školy, která je podle starosty dostatečná. Ze 260 míst je v současné době volných asi padesát. V nástavbě vznikly čtyři odborné učebny, které začaly škole sloužit stejně jako nová třída ve školce na podzim minulého roku.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Správnost úvah o rozšiřování možností školských zařízení dokresluje starosta příkladem ze Štěpánovské Lhoty, která vedle Dalkovic, Dubějovic, Sedmpánů a Střechova patří mezi části města, kde žije čtrnáct set obyvatel. Ve Štěpánovské Lhotě se narodil krátce po druhé světové válce také někdejší starosta města Václav Nekvasil, který byl, jak připomněl jeho nástupce Josef Korn, dlouhá léta nejen posledním rodákem, ale také posledním dítětem, které navštěvovalo Základní školu v Trhovém Štěpánově.

„Tahle osada ale zažila také dobu, kdy tam byli trvale zapsáni jen dva obyvatelé. V současné době ve Štěpánovské Lhotě bydlí rodiny s malými dětmi, staví se tam rodinné domy a k výstavbě se připravují další,“ uvedl Korn, podle kterého by mělo právě z této části města do školky a později do školy v Trhovém Štěpánově zamířit nejméně pět dětí. „Už teď tam má trvalé bydliště patnáct lidí,“ uvedl starosta.

Do starých chalup se tam vracejí vnoučata někdejších obyvatel, aby po prarodičích zrekonstruovala rodinná stavení. Město přitom takový vývoj podporuje, proto zakoupilo ve Štěpánovské Lhotě starou zemědělskou usedlost, kde by měli mít místní lidé zázemí ke společným setkáním. „Mělo by to být něco jako Stodola Michala Tučného. Ve Lhotě totiž působí aktivní harmonikáři a scházejí se na návsi. Ve stodole na ně už nebude pršet,“ poznamenal starosta.