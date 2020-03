Poplatky mohou Votičáci zaplatit, aniž by vytáhli paty z domova

Také obyvatelé města pod Čeřenskou horou mohou v rámci místních poplatků zaplatit z pohodlí domova za svého psa a také likvidaci komunálního odpadu. Přístup do nového modulu v informačním systému Mobisys, jehož prostřednictvím dostávají Votičáci do svých mobilů informační krátké textové zprávy nebo chytré zprávy do aplikace MojeObec, odstartoval v úvodu letoška.

Radnice na Komenského náměstí ve Voticích. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

„Aby bylo možné systém využívat, je potřeba se nejprve registrovat. To je možné za pomoci osobního počítače nebo i chytrého mobilu," připomněl mluvčí votické radnice Jan Vachtl. Pak už v systému stačí do předepsaných kolonek zanést rodné číslo své nebo rodinných příslušníků, za které budou z jediné adresy poplatky placené. Systém pak spáruje rodná čísla s těmi uloženými na votickém městském úřadě. „Pokud má občan trvalé bydliště ve Voticích, obdrží platební předpis poplatků emailem. A pokud má již poplatek zaplacený, není třeba se bát, platební předpis už nepřijde. Ale napřesrok již takto bude možné platit," vysvětlil mluvčí. Ve Voticích zachránili dvě dětské ordinace V emailu votičtí uživatelé dostanou odkaz, díky němuž lze využít několik možností plateb. Klasicky bankovní kartou, elektronickou peněženkou nebo moderním způsobem prostřednictvím QR kódu. Moderní systém má ale také své mouchy. Zatím v něm nelze vyřídit třeba to, když si chovatel pořídí druhého či dalšího psa. „Veškeré změny, třeba právě pořízení dalšího pejska, nebo dosažení na úlevu od poplatku, se musí i nadále hlásit osobně na městském úřadě," upozornil mluvčí votické radnice Jan Vachtl. Na kopci se opět odehrála jedna z nejkrvavějších bitev

