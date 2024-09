Hodinu po půlnoci ve čtvrtek 19. září vyjeli středočeští hasiči pomáhat na Moravu při odstraňování následků povodně, směr Mikulovice na Jesenicku, aby za denního světla už byli na místě.

Krajský úřad informoval, že středočeský odřad pro Olomoucko čítá celkem 49 hasičů s 19 různými vozidly – přičemž techniku zastupují nejenom hasičské cisterny a automobily dopravní či velitelské, ale také nosiče kontejnerů, čtyřkolka nebo smykový nakladač.

Vedle profesionálních hasičů se na říčanské shromaždiště dostavily i vybrané dobrovolné jednotky. Zatím dostali výzvu k výjezdu „dobráci“ z Nového Strašecí, Braškova, Čisté, Vlašimi, Úval a Žebráku. Brzy ale pojedou pomáhat i další.

Z celého Středočeského kraje se přihlásilo přes sto jednotek schopných vyslat nejméně čtyřčlenný tým, který bude mít k dispozici automobil a alespoň minimální výbavu, kterou profesionální hasiči detailně sepsali.

Nesmí chybět třeba elektrocentrála či motorová pila – nebo brodicí kalhoty zvané prsačky. A pochopitelně vlastní zásoby umožňující nezávislé fungování bez požadavků na místní pomoc.

Další konvoj vozidel naložený nejen technikou, ale i materiálem vyslali středočeští hasiči ve čtvrtek ráno. Tentokrát na Bruntálsko v Moravskoslezském kraji: s cílem dopravit humanitární pomoc do Krnova.

Na platformě X hasiči upřesnili, že náklad obsahuje to, co je při odstraňování následků řádění vody nejvíc potřeba: vedle balené vody, potravin a pohonných hmot jde především o vysoušeče, elektrocentrály, vysokotlaké čističe, ženijní nářadí, kbelíky, hygienické potřeby, drogerii a podobné vybavení.

Sbírku potřebného materiálu pro postižené oblasti pořádá Středočeský kraj, a to konkrétně pro Brantice, Karlovice a Zátor v Moravskoslezském kraji. Potřebné jsou například elektrické kabely pro venkovní použití, kalová čerpadla nebo wapky, ale i drobnější vybavení a materiál: od lopat a režných košťat přes holínky a rukavice či dezinfekční a úklidové prostředky až po náplasti na rány nebo trvanlivé potraviny.

Věci, které pomohou při odklízení následků velké vody, mohou dárci dopravit na dvě sběrná místa: jedno je v Říčanech na Praze-východ, a to v areálu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, druhé v Králově Dvoře u Berouna; zde v areálu společnosti AVE. Dary jsou ale vítány jen do poledne v pátek 20. září!

Už odpoledne vyjedou auta, které shromážděný materiál povezou na místo určení.Že rozhodně bude co vézt, ukázal krajský úřad ve čtvrtek v podvečer na facebooku. Přímo pro vyplavené Brantice, Karlovice a Zátor se od středy podařilo shromáždit „spoustu věcí; od elektrocentrál, čerpadel, vysoušečů až po ovoce a zeleninu pro děti“.

„Spojili jsme se přímo s vedením obcí, abychom zjistili, co je aktuálně nejvíc potřeba,“ vysvětluje hejtmanství na sociální síti, že do postižených oblastí zamíří opravdu to, po čem je tam nyní největší sháňka. Například do Říčan přitom ve čtvrtek dorazila i dodávka, kterou svými dary zaplnili lidé z Mnichova Hradiště a z obcí Jabkenice, Pěčice, Přepeře u Turnova a Bosně.