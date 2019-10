/FOTOGALERIE/ Počet bezdomovců na území Benešova se s blížící se zimou zvýšil. Potvrdila to Veronika Kondrátová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Benešově. „Jde o jednotlivce, nejedná se o nějaký dramatický nárůst,“ ujistila s tím, že na území obce s rozšířenou působností Benešov žije kolem 70 až 80 lidí bez domova. Zhruba polovina z nich v Benešově.

Místem vhodným pro přespávání bezdomovců se stala také zahrada u piaristické koleje. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Nejsou to ale jen místní, jdou i z okolí. A to i poměrně vzdáleného, třeba z Prahy. Úřad se snaží tyto lidi nasměrovat na vhodnou službu, která by jim pomohla překonat nejtěžší období roku.