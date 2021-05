Jaký je vás největší koníček a jak jste se k němu dostala?

Mým největším koníčkem je odmalička sport a veškerý pohyb. Dovedla mne k němu moje maminka, která byla cvičitelkou v TJ Sokol v Poříčí nad Sázavou. Pohyb mi přináší radost a pomáhá překonávat bolesti a starosti života. Scházíme se i mimo cvičení jako ženský kolektiv.

Zdroj: DENÍK

Co považujete za největší úspěch?

Jelikož jsem rodinný typ, za úspěch považuji to, že jsem dokázala vychovat děti a že moje tři vnučky a jedna pravnučka pokračují ve sportovním dění, mají ke sportu vztah. Mohla jsem jim jít příkladem, a to mi přináší radost.

Vaše plány do budoucna?

Ráda pomáhám a dělám radost jiným. Těm, co po mne převzali ve Fit klubu štafetu, občas vypomůžu při konání akcí, jako je třeba neckyáda, výlety a podobně. Svoji činnost ale už omezuji kvůli věku a samozřejmě do ní zasáhly i vnější podmínky, tak jako u všech.

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Kdybychom se mohli opět scházet a provádět sportovní aktivity v kolektivu.

Co říká vaše rodina na to, co děláte pro ostatní?

Dcera i syn bydlí blízko mě, moje aktivity schvalují, i když někdy, když se třeba s vnoučaty vyberu na běžky, mě kvůli mému věku napomínají k obezřetnosti.

Vaše nejoblíbenější destinace na dovolenou?

Mám ráda teplo a moře. Slunce, vzduch a voda léčí - to je moje heslo.

Kniha z dětství, na kterou vzpomínáte?

Pohádky Boženy Němcové, ty mě pořád berou. Ladův Kocour Mikeš je také jedna z mých nejoblíbenějších klasik. A celkově čtu ráda příběhy o zvířátkách.

Film, který vás vždycky pobaví, zaujme?

Veškeré veselohry, jak ze starých časů, tak i ty novodobé. Jak české, tak světové. Ty dodávají optimismus.

Nejoblíbenější jídlo a dáte recept?

Zeleninové pokrmy a klasická svíčková. Raději než vařit, si na ně zajdu někam do restaurace. Samozřejmě, když to jde.

Tip na vycházku, výlet ve vašem okolí?

Od mládí jsem nejčastěji a nejradši chodila s dětmi po červené značce Posázavské stezky z Čerčan do Davle.

S jakou historickou osobností byste se ráda potkala a proč?

Určitě bych si přála potkat některou českou královnu, mám ráda všechny Přemyslovny.

Kdo vám nejvíce s činností pomáhá?

Ze začátku to byla moje maminka a teď už se karty obrátily a pomáhám já. Ale v udržení optimismu a radosti ze života mi pomáhají Renata Novotná a cvičitelský sbor Fit klub asociace Sport pro všechny.