Koledníci z Benešova do jeho ulic i do obcí v jeho okolí vyrazí až den po zahájení sbírky, v sobotu 8. ledna. Koledovat ale budou jen v rodinných domech a to právě kvůli větší ochraně jich samých i dárců. Obyvatelé bytových domů ale také budou moci přispět. Ve vchodech je o způsobu on-line daru budou informovat plakáty a nově k tomu budou moci využít i QR kód pro on-line převod finančního daru.