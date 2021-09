Modrooká Kristýna je hubená, asi 175 centimetrů vysoká a má blond rovné vlasy. Může se ale maskovat i černou parukou. Její zdánlivé stáří neodpovídá věku skutečnému a je 15 až 16 let. „Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání. Kdo si dívky všimne, nebo by mohl o ní podat jakoukoliv informaci, zavolejte na linku 158,“ dodala mluvčí policie Barbora Schneeweisová.

Když 9. září ráno odcházela z domova, měla na sobě rifle, zářivě oranžovou mikinu, černou prošívanou zimní bundu a bílé boty. „Dívka by se mohla pohybovat i na Benešovsku, kde do nedávna bydlela, nebo Pardubicku, kde má nějaké kamarády,“ upozornila mluvčí Policie ČR Benešov Barbora Schneeweissová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.