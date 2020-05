Samozřejmě tehdy nová, ale nyní už stará. Novou školu totiž obyvatelé po druhé světové válce prudce se rozvíjejícího sídla potřebovali stále naléhavěji. Proto na polích, která patřila továrníkovi Janečkovi vznikla v roce 1963 škola nová. Druhá ve městě.

Na tu dobu vzpomíná například týnecký patriot Antonín Krch takto: „Až do otevření nové školy jsme chodili do té staré umístěné nedaleko týneckého hradu. Do nové školy na sídlišti jsme vstupovali do šesté třídy. Byla to velká sláva, kterou natáčela také televize. Nás jako školáky kameraman natáčel, jak běžíme do schodů,“ potvrdil pamětník.