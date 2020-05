Pohlednice z minulosti: Z historie sídliště Spořilov v Benešově

/FOTOGALERIE/ Jestli Benešov vznikl už v 11. století, nebo 'až' o dvě stě let později, se budou vést diskuse nejspíš pořád. Jisté je, že si město a s ním i jeho obyvatelé v roce 2020 připomínají 800 let od první písemné zmínky. V kronikách je ale také řada dalších pozoruhodných dat. Třeba to, kdy se díky zvyšování počtu obyvatel malé městečko z nejstarší části, Karlova, rozrostlo do svého okolí.

Benešovské sídliště Spořilov: stavba vojenských domů u koželužny v roce 1955. | Foto: archiv Josefa Nerada

Jedním z prostor, kam se lidé stěhovali, bylo také sídliště Spořilov. Výstavba bytových jednopatrových domů tam začala před zhruba šedesáti lety. Nyní už mají domy další patro vzniklé půdními vestavbami. Jak to na Spořilově vypadalo v úplných začátcích, dokládají snímky sběratele Josefa Nerada. Pohlednice z minulosti: Stavba školy v Jiráskově ulici v Benešově Přečíst článek › A zatímco tam se stavělo na zelené louce, v centru města si komunisté pro svůj okresní výbor vytvořili volný prostor za pomoci dynamitu. Jak to na Malém náměstí v listopadu před téměř půlstoletím vypadalo, ukazují další historické dokumenty v galerii u tohoto článku. Pohlednice z minulosti: Mauzoleum v Benešově sídlí u hřbitova od roku 1958 Přečíst článek ›

