Pohlednice z minulosti: V 60. letech zanikaly na Benešovsku vesnické školy

/FOTOGALERIE/ Povinná školní docházka v Čechách se sice traduje od roku 1774, kdy vládla Marie Terezie, ale až o téměř sto let později, v roce 1869 ji uvedl do praxe říšský školský zákon. To už byl tři roky u moci František Josef I. Zákonná povinnost dětí chodit do školy, se tehdy nazývala schulpflicht.

Žáci jednotřídní školy v Jablonné nad Vltavou v roce 1957 s řídícím učitelem Václavem Staňkem. | Foto: archiv Aleny Bronové