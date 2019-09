Pohlednice z minulosti: Školní móda na Benešovsku

/FOTOGALERIE/ Jak dobře na tom byli, co se týká financí, rodiče školáků, se projevuje průkazně také na dětském oblečení. Když šla dítka do školy, mívala na sobě čisté, zalátané, ale přece jen obyčejné šaty. Teprve v okamžiku, kdy se vědělo, že do školy přijede fotograf, oblékli rodiče své potomky opravdu slavnostně, do hodobožových šatů.

Dokládají to snímky školáků z první poloviny minulého století, meziválečného období i z dob, kdy „naše dělnická pěst zatočila se všemi vykořisťovatelskými parazity." V tu dobu si téměř všichni začali být rovni. Nebylo totiž příliš vhodné vyčnívat z řady a upozorňovat na sebe. A platilo to také v oblasti módy. I té dětské, školní. Proto jsou děti na snímcích prvorepublikových i těch z padesátých let minulého století velmi elegantně oblečeny. Jenže, to, co to bývalo kdysi běžné, se postupně stalo přežitkem. Úpadek nastal v sedmdesátých letech v dobách husákovské normalizace. Na trhu chyběly i základní potřeby. Platilo to také o oblékání. Aby režim „zavřel ústa" produkovaly textilní továrny někdy doslova šílené oděvní materiály plné umělých vláken. A o střizích to platilo jakbysmet.

Autor: Zdeněk Kellner