Pohlednice z minulosti: Revolta byla v roce 1968 pouze na papíře a na zdech

/FOTOGALERIE/ S vpádem armád „spřátelených zemí“ do svobodného Československa 21. srpna 1968 se Češi a Slováci sice vzmohli na odpor, byla to však revolta poklidná. Vojáci zůstali v kasárnách a do ulic vyšli jen esenbáci a milicionáři. Jenže se nepostavili na stranu protestujících, ale proti nim.

6 fotografií v galerii › Objekty na prostranství proti čerčanskému vlakovému nádraží pomalované hesly. Za povšimnutí stojí i ukazatele směru v popředí snímku. I když Jihlava leží od Čerčan na jihovýchod a Milevsko na jihozápad, značky měly okupanty poslat na opačnou stranu. | Foto: Státní okresní archiv Benešov

Proto i na Benešovsku vznikaly pouze letáky, nápisy na zdech a podpisové akce. Znovu se ukázala ona známá česká holubičí povaha. Znovu se potvrdilo, že jsme až příliš opatrní a že se nepříteli umíme postavit spíš svou chytrostí nebo vychytralostí. Nacisté měli Čechy za smějící se bestie, a za ně je v roce 1968 mohli považovat i Rusové. Chechtali jsme se okupantům, skřípali zuby, inteligence pláchla na Západ a my ostatní jsme porobu alespoň navenek přijali.

Autor: Zdeněk Kellner