Pohlednice z minulosti: Podzimní výlov rybníka ve Chlebech

/FOTOGALERIE/ Co si neuděláš, to nemáš. Tuto filozofii v Československu přes čtyři desetiletí prosazovala vláda jedné strany. Lidé, kteří se nepřipojili k subotnikům, tedy brigádám bez nároku na odměnu, získali jediné - černý puntík. Místo aby zvelebovali své domovy, museli lidé chodit na dobrovolné roboty na společném.

Takový snímek, který vznikl v roce 1980, by dnes bez reakce nezůstal. Ryby zastrčené do kapes by mohly být podmětem pro zahájení stíhání kvůli týrání zvířat. Tehdy situace vyvolala jen smích. | Foto: kronika obce