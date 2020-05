Pohlednice z minulosti: Pod radioaktivním mrakem doprovázeli prvomájový průvod

/FOTOGALERIE/ Stačilo neříkat nic nebo přiznat jen to, co se nedalo ututlat. Nebo použít známé ideologické prohlášení o tom, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Právě v takové atmosféře zářilo i nad Benešovem na jaře roku 1986 radioaktivní nebe po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu. Na důkaz, že se „nic mimořádného nestalo“ nahnali komunisté do Kyjeva cyklisty na Závod míru.

Jaderná elektrárna Černobyl. Ilustrační foto. | Foto: čtk

„Nevěděli jsme vůbec nic, jen to, co psali v novinách,“ popsal Roman Lajpert z Benešova první oficiálně zveřejněné informace o jaderné havárii. V tom období ho zaměstnávalo Ministerstvo vnitra ČSSR jako klarinetistu Hudby pohraniční stráže. Ta sídlila v Benešově, zkoušela v Šímově síni dnešního Muzea umění a designu Benešov a jejím kapelníkem byl Rudolf Rydval. „Tehdy jsme se ale také ze západního rozhlasu, nejčastěji jsem poslouchal Deutche welle, dozvěděl, že nad Skandinávii pronikl z Ukrajiny velký radioaktivní mrak,“ uvedl pamětník. Roman Lajpert, který v „hradní hudbě“ působil dvacet let se později stal ředitelem Základní umělecké školy ve Voticích. V roce 1986 ale s kolegy jejich muzika doprovázela na tehdy Vítězném, nyní Masarykově náměstí, prvomájový průvod. „Žádná omezení nebyla. Nikdo nevěděl, jak hrozná ta havárie byla. To jsme se dozvěděli až mnohem později,“ dodal Roman Lajpert. Pohlednice z minulosti: Mrazivé počasí před 35 lety rozpoutalo v zemi chaos Přečíst článek › Pohlednice z minulosti: Revolta byla v roce 1968 pouze na papíře a na zdech Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu