Pohlednice z minulosti: Po válce se občané Jablonné vrátili a bavili se po svém

/FOTOGALERIE/ Obec Jablonná nad Vltavou je jediná na celém Benešovsku, která se může pyšnit v názvu jednou z nejdůležitějších řek Česka. Platí to, i když to k ní mají Jablonští vzdušnou čarou dva kilometry. To však tamní obyvatele nikdy nermoutilo. Jejich obec postihly jiné rány, než zeměpisný paradox.

Jablonečtí hasiči objevovali krásy Karlových Varů na přelomu 50. a 60. let 20. století. | Foto: archiv Aleny Bronové

Život obce začal podle první písemné zmínky v roce 1318, i když bezpochyby na stejném místě lidé žili už dříve. Zámek i s panstvím patřily od té doby do rukou řady rodů. Například rytíři Eberhardovi z Jablonné, Netvorským z Březí, Josefu Janovi Kinskému nebo německé šlechtě von Neuberg. To horší však pro Jablonské přišlo až před polovinou minulého století. Vesnice se stala součástí cvičiště zbraní SS a obyvatelé museli 15. září 1942 opustit své domy. Po válce se ale vrátili a obec se postupně rozrůstá a to prakticky do dnes. Co všechno v Jablonné nad Vltavou tamní obyvatelé od dob návratu domů dělali, dokládá drobný výběr snímků zapůjčených kronikářkou Alenou Bronovou.

