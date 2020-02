Pohlednice z minulosti: Obec Dolní Kralovice a její obyvatelé ustoupili vodě

/FOTOGALERIE/ To, co se nepodařilo za téměř tisíc let žádnému z dobyvatelů, kteří se prohnali se svými vojsky krajem, zvládli komunističtí plánovači v době míru za pouhé desetiletí. Původní obec Dolní Kralovice na břehu řeky Želivky, zmiňovanou už na konci 11. století, vymazali z povrchu zemského na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století.

Jedna z nádherných vil v původních Dolních Kralovicích před tím, než přijely bagry. | Foto: archiv obce

Údolí Želivky zatopila voda zadržovaná sypanou hrází u Hulic a obyvatelé museli pryč. Jak to ve starých Dolních Kralovicích vypadalo, dokládají už jen dobové snímky. Obyvatelé se přestěhovali na místo ležící necelé čtyři kilometry od původního sídla, směrem na jihovýchod. Tam vznikla v letech 1968 až 1974 nová obec s typovou zástavbou na pravidelném půdorysu. Novou dolnokralovickou základní školu v únoru roku 1971 navštívil i prezident Ludvík Svoboda.

