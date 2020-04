Podle informací, které získal místostarosta Benešova Zdeněk Zahradníček z ruské ambasády, která se o situaci v Benešově zajímá, jich mělo v Benešově spočinout až 80. Kde, není jasné.

Benešovská radnice ale tajemníka ruského velvyslance ujistila, že při případném bourání stavby nepůjdou zemní stroje do hloubky. Právě tam by totiž ostatky rudoarmějců mohly být.

Pokud by však stroje přece jen lidské kosti odhalily, nebylo už by možné je jen tak zahrnout. Do práce by se pak pustila celá armáda odborníků. Kolik by to stálo, těžko domyslet.