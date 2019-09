Pohlednice z minulosti: Kantoři na týnecké základní devítileté škole

/FOTOGALERIE/ Atmosféru ve školských zařízeních přenášejí na žáky kantoři. To je vcelku jasná věc, která platila a bude platit stále. Když je ve škole špatná nálada, pak vychází téměř jistě ze sborovny. A když si ze školy žáci odnášejí nejen vědomosti, ale také dobrý pocit z celkového pobytu ve vzdělávací instituci, pak je to pro dospívají skutečná deviza do dalšího života a opět je to zásluha pedagogů.

Uvolněný rok 1968. Společnost se nadechovala a radovala z pomalu nabývané svobody. Ředitelem II. Základní devítileté školy v Týnci nad Sázavou byl na konci šedesátých let Václav Staněk. | Foto: archiv Evy Hasmanové