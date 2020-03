Pohlednice z minulosti: Dukelská ulice v Benešově se změnila k nepoznání

/FOTOGALERIE/ Když se řekne Dukelská ulice Benešov, většině mladých se vybaví především největší základní škola, sportovcům zase hala, kde hrají zápasy týmy Basket clubu Benešov. Ti trochu odrostlejší si možná nejdříve vzpomenou na restauraci Černý kůň. Jiní by zase zmínili, že tam úřad práce pomáhá zvládnout nezaměstnanost.

Nároží Dukelské (vlevo) a Pražské ulice v Benešově na začátku 70. let. Po zbourání domů vznikla na tomto místě nová restaurace Černý kůň. Do původního "koně" chodili štamgasti do míst, kde nyní stojí v Pražské ulici panelové domy s obchody v přízemí. | Foto: archiv Josefa Nerada

Stavebníci rodinných domů z celého velkého okresu Benešov by určitě připomněli, že právě v Dukelské ulici byli svou zkolaudovanou novostavbu přihlašovat na státní geodézii. Katastrální úřad se přestěhoval o něco dál, do Tyršovy ulice, a na jejím nároží s Dukelskou už nesídlí ani Svazarm. Pohlednice z minulosti: Masaryk jezdil do Benešova navštěvovat svého přítele Přečíst článek › Ale pamětníci by bezpochyby s jistotou potvrdili, že z Dukelské ulice vcházeli hlavní branou do Pražských kasáren. Ani vojenský prostor už není tím, čím býval, i když hlavní kasárenská budova stále stojí. Ovšem bez vojáků, kteří před dekádou z Benešova nadobro zmizeli. Jak vypadala Dukelská ulice v Benešově v různých obdobích, dokládají snímky ze sbírky benešovského patriota Josefa Nerada. Pohlednice z minulosti: Z historie benešovských hospod - 4. díl Přečíst článek ›

