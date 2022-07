„Máme staticky zajištěné západní křídlo zámku, což probíhalo v rámci první etapy záchrany. Ta skončila v roce 2021,“ popsal důležitý počin zvěstovský starosta Karel Babický, zatímco až do zámku doléhala hudba dechovky ze sousedského setkání v parku. „Vlastně šlo o dostavbu odstřelené části objektu,“ připomněl.

Nově zrekonstruovanou část už také nekryje provizorium. Nové krovy drží terakotové bobrovky a totéž čeká nakonec i křídlo jižní. Tam zatím vodě v devastaci zdiva brání dočasná vlnitá krytina.

Stavebně je podle starosty hotova záchrana zhruba už 70 procent objektu. Na zbylých třicet má obec, která zříceninu koupila za symbolickou částku od restituentů, zajištěno financování.

Zvěstovský zámek ukrývá nástěnné malby Mikoláše Alše. Odkryli je zedníci

„Další část stavby je už vysoutěžená a přijde nás na šest milionů korun včetně daně,“ spočítal starosta s tím, že do záchrany zámku už obec, včetně dotací vložila zhruba 14 milionů korun. „Práce by měly skončit do koce roku 2023,“ předpokládá Karel Babický.

To je ale zatím jen plán. Druhá etapa začíná právě nyní o prázdninách a dokončena bude napřesrok. V rámci ní prokoukne také jižní křídlo.

Současně obec projektuje i třetí etapu, která bude spočívat především v dokončování interiérů. Kromě nich by mohlo dojít i na terénní úpravy nebo obnovení typické věžičky či zámeckých hodin. Ty, pokud k tomu bude i vůle, by mohly dokonce odbíjet čas. I do toho však budou svými připomínkami promlouvat památkáři. Bez jejich souhlasu se na obnově památky „nehne ani cihla.“

Postupná záchrana zdevastovaného zámku ve Zvěstově spěje k závěrečné etapě

„Ale samozřejmě je to především otázka peněz a dotací, protože obec sama by nebyla ze svého rozpočtu schopná takové dílo ufinancovat,“ přiznal Karel Babický. Připomněl současně, že pro druhou etapu schválil Středočeský kraj Zvěstovu pro roky 2022 a 2023 příspěvek 3,2 milionu korun. Dalších 1,1 milionu poskytne letos Ministerstvo kultury ČR.

A i když ohledně peněz zatím panuje nejistota, zcela reálně zachránci zámku počítají s tím, že v interiéru najde místo muzeum Zlatodolu Roudný, což je součást obce Zvěstov. V zámku bude dost místa i například pro svatby a další obřady nebo kulturní a společenské akce.

Historie zámku Zvěstov



V roce 1541 ho na místě starší tvrze postavili Vidláci Radimovští ze Slavkova. O století později objekt zdevastovala vojska třicetileté války. Po obnově zámek i s panstvím v roce 1913 koupila od Nachlingerů rodina Jarošova.



Syna majitele, tehdy devětadvacetiletého Aloise v roce 1952 popravili komunisté za to, že rok předtím „pomáhal“ Františku Slepičkovi z Jankovské Lhoty při vraždě komunistického předsedy MNV Kamberk Václava Burdy. Jeho skutečnou vinou ale bylo, že Slepičku svezl na motocyklu… StB po vraždě rozpoutala na Podblanicku teror a pozavírala celkem 36 lidí. Tomuto období temna je věnována i expozice ve votickém klášteře sv. Františka z Assisi.



Zámek i s deseti hektary půdy zabavili komunisté a za desetiletí se jim podařilo objekt dokonale vybydlet. JZD tam mělo nejen kanceláře, jídelnu či sýpku. „Po konfiskaci „jezedáci“ v přízemí chovali prasata i brojlery a také skladovali umělá hnojiva,“ potvrdil zvěstovský starosta Karel Babický.



Nakonec mocipáni usoudili, že objekt už nestojí za záchranu a celé jedno jeho křídlo vyhodili do vzduchu. Jarošovi se ke zbytku ukradeného a zdevastovaného majetku dostali až při restituci v roce 1992. Obec zámek koupila od syna popraveného Aloise Jaroše za 1 korunu v roce 2016.