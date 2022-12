Benešovské Masarykovo náměstí zdobil po léta betlém sestavený z desek vyřezaných podle siluet s malovanými postavami na jejich lícových stranách. Platilo to nejen pro lidi a zvířata, ale třeba i pro jesličky. Letos poprvé zdobí centrální náměstí betlém dřevěný, jehož tvůrcem je řezbář z Křivsoudova Milan Klement.

Benešovu zatím dodal postavy Josefa a Marie s jejich Ježíškem uloženým v jesličkách. „Postupně budeme pro betlém každoročně dokupovat další postavy,“ uvedl benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

A přesně stejný postup využívají už řadu let také v benešovském Stone parku v Tyršově ulici. Potvrdil to majitel Jaroslav Opriš: „Letos do našeho betlému přibyl velbloud.“

Vyřezávaný betlém těší také pacienty Rehabilitačního ústavu Kladruby. Momentálně čítá osm figur. „Během adventu přibude k pastýřovi ještě malý chlapec,“ upřesnil ředitel ústavu Josef Hendrych.