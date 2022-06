„Deváťáky, kterých jsme měli ve třech třídách sedmašedesát, čeká slavnostní ukončení docházky do školy. Převezmou přitom nejen vysvědčení, ale už pět let tradičně také upomínkovou knížku s fotografiemi, jejichž výrobu zajistilo město,“ potvrdila před zahájením ředitelka Základní školy Votice Marcela Kratochvílová s tím, že v knize jsou snímky třídních učitelů od první do deváté třídy i dětí při společném focení na konci školního roku. „V knize mají i adresy a kontakty, aby se mohli někdy v budoucnu znovu sejít,“ dodala Kratochvílová.