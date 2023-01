„Parkovací dům by měl vyrůst vedle Riegrovy ulice, pod Varšavanem,“ potvrdil umístění starosta.

Město v současnosti připravuje projekt potřebný pro stavební povolení. To jestli město začne stavět i v případě, že nesežene na dílo dotace, je zatím nejisté. „V případě, že to nedopadne, uvažujeme i o systému, kdy bychom některá parkovací místa prodávali,“ popsal starosta. Už nyní radnice počítá s tím, že by místa v parkovacím domě motoristům nebyla poskytnuta k užívání zcela zdarma. Plnohodnotná, tedy jakási tržní taxa parkovného, však podle Jeništy nepřipadá v úvahu.

„Spíš by se mělo jednat o to, že by některá místa byla za parkovné jako na parkovištích P+R s celodenní pevně danou sazbou, zatímco jiná místa by si mohli řidiči celoročně pronajmout,“ dodal. Vedle Riegrovy ulice by měl vyrůst parkovací dům s kapacitou až 280 míst rozloženou na třech podlažích.

Cena je nejistá

Kolik by měl parkovací dům stát, ukáže až projekt, který v současnosti vzniká.

„V současné době ale musíme počítat s tím, že jedno parkovací místo vyjde na zhruba tři sta tisíc korun,“ dodal vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Podle tohoto předpokladu by pak stavba 280 parkovacích míst vyšla na „pouhých“ 84 milionů korun. Pro srovnání parkovací dům v benešovské Nádražní ulici, kde je 181 míst pro osobní auta a 50 jízdních kol v uzamykatelných boxech vyšel na 136,4 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Město ale na stavbu čerpalo dotaci 100 milionů korun.

Na místě budoucí stavby jsou v současnosti v podstatě tři jednoduché parkovací plochy. Řidiči tam odstavují vozy tak, jak jim to ostatní umožní. Na asfaltu chybí vymezení míst vodorovným značením, a proto není parkovací místo úplně ideálně obsazené. Protože stavební místo není na ideální rovině, ale v kopci, část prvního podlaží by se „schovala“ zasahovala pod zem.

Aktualizace a další projekty

Vlašim má také zpracovaný generel dopravy v klidu. Dokument však odráží situaci v době svého vzniku, tedy před téměř celou dekádou. Situace se však od té doby výrazně změnila. Proto radnice připravuje jeho aktualizaci.

Vedle záměru na stavbu parkovacího domu pod Varšavenem počítá radnice také s rozšířením dvou dalších parkovacích míst. Jedno je u Zámecké ulice a město kvůli tomu hodlá zahájit rozhovory s Českou poštou. Druhé parkovací místo může vzniknout místo nevyužívané výměníkové stanice.