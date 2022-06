Připomněla, že takové akce má školka na programu pravidelně na konci školního roku, a to zejména kvůli blížícím se prázdninám, kdy budou mít děti spoustu volného času i na vymýšlení vlastní zábavy.„Bohužel počasí nám tentokrát nepřálo, proto jsme akci připravili do třídy. Jinak by se konala na zahradě a děti by si při ní prohlédly například i policejní automobil,“ dodala ředitelka.