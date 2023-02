V objektu měla být část úřadu

Objekt, který od městského úřadu odděluje jen ulice Na Karlově, je v současnosti doslova „domem duchů“. Poslední z nájemníků z celkem devíti bytů odešli v březnu 2017, přičemž v roce 2016 radnice obyvatelům neprodloužila nájemní smlouvy a nabídla jim náhradní bydlení.

Účelem vyklizení domu byl záměr přebudovat byty na kanceláře pro úředníky agendy cestovních pasů, řidičáků a občanských průkazů tísnící se v bývalé Komerční bance na Masarykově náměstí. Tehdy hovořilo vedení města dokonce o propojení hlavní budovy radnice a čísla popisného 77 prosklenou lávkou v úrovni prvního patra. Dokonce si k tomu nechalo vypracovat architektonickou studii na využití objektu jen pro potřeby úřadu. V přízemí měli místo obchodu dostat prostor strážních.

Aby k oživení domu v dohledné době došlo, musí se čp. 77 zařadit mezi takzvané prioritní investiční akce města. „O tom rozhodneme při koaliční schůzce příští týden,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Dům měl za dobu své pohnuté historie možná už pětkrát „našlápnuto“ k novému využití. Teď se podle místostarosty má vrátit s výjimkou na přízemí k původnímu účelu – nájemnímu bydlení. „Využít objekt k něčemu jinému, než jsou byty, je zejména z hygienických důvodů nebo pro nedostatek parkovacích míst v nejbližším okolí nemožné,“ přiznal místostarosta.

Nepůjde o celkovou rekonstrukci

Kromě samotných bytů bude nutné opravit také plynovou kotelnu. Ta i v současnosti vytápí obchod, který dál funguje v přízemí. Podle místostarosty ale musí jít pouze o opravy, nikoliv o celkovou rekonstrukci objektu. Při ní by totiž musela být zajištěna řada povolení a to by rychlost znovuvyužití domu nejspíš o mnoho měsíců oddálilo. „Pokud se číslo popisné 77 dostane mezi priority, byli bychom schopni práce realizovat možná už v příštím roce 2024,“ dodal Tichovský.