„Vypadá to, že by se mohlo skončit už na podzim 2022, nikoliv v plánovaném termínu na jaře 2023,“ řekl, i když jeho informaci zatím investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR nepotvrdil. Současně ji ale ani nevyvrátil.

Na stavbě obchvatu vzniknou sice tři mosty, ale například na křížení silnice I/3 s „trojkovými“ komunikacemi k Čapímu hnízdu a Zahradnici, je v projektu jen klasická úrovňová křižovatka bez nájezdových a sjezdových jízdních pruhů.

„Obávám se, že to bude místo ještě nebezpečnější, než to současné,“ varuje stejný zdroj. Proč to tak bude a nevznikne tam mimoúrovňové křížení, zjišťujeme.

Přeložka silnice I/3 bude dlouhá 3420 metrů a její součástí bude i mimoúrovňová křižovatka, podchod pro pěší a zmiňovaná přemostění. Před hlukem provozu ochrání obyvatele stěny celkově dlouhé 1200 metrů. Dílo má předpokládané náklady 321 milionů korun.