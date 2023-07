/FOTO/ Zajímavá podívaná se naskytla v uplynulých dnech řidičům a jejich spolujezdcům ze silnice II/106. Na poli s mákem setým, tedy kulturní zemědělskou plodinou, se čile k světu má také planý vlčí mák. Je zajímavé, že jeho červené květy úhledně lemují okraj pole a právě to vyvolává dojem, že i vlčí mák byl na místo instalovaný při osevu kulturní odrůdy máku.

Pole u silnice II/106 poblíž Chlístova. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Proč to tak není jasné. Podle zemědělce, který si nepřál být jmenovaný, se smí podle zákona herbicidy, které likvidují plevelné druhy rostlin aplikovat pouze do určité vzdálenosti od okraje polí. Tomuto názoru by proto odpovídaly i snímky pořízení poblíž Chlístova. Vlčí mák chemie zastavila zhruba pět metrů od okraje pole a dál už roste pouze mák setý.

Sázavská kapela SPB oslavila 25. narozeniny. Zazněla i legendární píseň Sázava

A z toho také vyplývá logická úvaha, že na herbicidně neošetřené půdě se vlčímu máku velmi daří. Podobný obrázek je k vidění také kousek od Vlašimi. U silnice II/113 na Divišov kolem modelářského letiště se to vlčími máky jen hemží. Dokládají to snímky čerstvé i ty pořízené na začátku velkých prázdnin před dvěma roky.