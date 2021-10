Parní vlak se v týneckém nádraží potkal i s historickým motoráčkem M152.0381 který brázdí železniční tratě již 40 let.

O přestávce neměla rozhodně čas na zábavu rozšířená četa parního vlaku. Musela připravit „Čtyřkolák“, jak se lokomotivě 434.2186 z roku 1917 mezi železničáři přezdívá, na další cestu přes Čerčany a dále krajem malíře Josefa Lady zpět do Prahy. Vyžadovalo to i dávku improvizace, protože nádraží již není vybavené popelovou jámou a vodním jeřábem. Popel se prostě vysypal v kolejišti na připravený plech a odvezl na kolečku, o vyzbrojení lokomotivy vodou se postarali svým novým vozidlem dobrovolní hasiči z Pecerad.

Posázavský Pacifik, jak trampové přejmenovali za první republiku trať z Prahy do oblasti okolo řeky Sázavy, měl v sobotu 9. října milou návštěvu. Ze smíchovského nádraží ráno vyrazil nostalgický parní vlak. Jeho jízda byla okružní s dvouhodinovou zastávkou v Týnci nad Sázavou. Té mohli cestující využít například k návštěvě místního hradu, který byl pro ně otevřen i během polední přestávky a to bez vstupného, nebo navštívit jedinečnou výstavu historických čínských hraček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.