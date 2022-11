Podívejte se: Nejen plavání. Vlašimští školáci se do Vánoc mají naučit bruslit

Obdobně, jako se nezapomíná plavat či jezdit na kole, patří mezi dovednosti, které si z dětských let přinášíme do dospělosti, také bruslení. Aby to tak platilo, existují po celé republice školy bruslení. Ta vlašimská se odehrává na zimním stadionu Na lukách právě nyní.

Škola bruslení ve Vlašimi. | Video: Zdeněk Kellner