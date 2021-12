PODÍVEJTE SE: Ne sníh, ale už jen vánoční výzdoba připomíná blížící se svátky

I když sníh vydržel na zemi jen několik dnů, nic to nemění na faktu, že se blíží Vánoce. Také proto mají obce a města ve svých centrech ozdobené vánoční stromky a tak to zůstane, tedy podle tradice by mělo zůstat, do Tří králů.

Prodej jmelí v Čerčanech. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Doba Vánoc, která by měla být časem štěstí přináší také prodej jmelí – jak jinak, pro štěstí. Aby ale jmelí štěstí skutečně přineslo, musí být darované. Nejprve je ale potřeba si ho zajistit. Například v úterý 14. prosince ho bylo možné koupit u nádraží v Čerčanech. „Roste mi to na jabloních,“ uvedl senior z Vrchotových Janovic s tím, že jmelí roste jen někde a například v Týnci nebo Benešově podle něj, ne. Nejspíš ale muž myslel na růst jmelí na jabloních, protože například v lesích kolem Týnce je jmelí na borovicích skutečně velké množství. OBRAZEM: Romantiku do center obcí a měst na Benešovsku přináší vánoční výzdoba Zajímavostí jmelí, tohoto stálezeleného keříku je, že přesto, že je nejrozšířenější poloparazitickou rostlinou českých dřevin, je ve všech svých druzích a poddruzích zapsáno v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR. Patří tam ty rostliny, které jsou ohroženy a hrozí jim vymizení z české přírody. Jmelí je díky způsobu růstu a přetrvávající zelené barvě opředeno řadou pověr a mýtů. Jako bylina má široké uplatnění v léčitelství. Původ jeho odborného jména Viscum album – jmelí bílé, se odvozuje od slov viscōsus, což znamená lepkavý, ve smyslu přilnavý, podle vlastnosti plodu a albus, tedy bílý, podle barvy bobulí.