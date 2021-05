PODÍVEJTE SE: Konopišťská obůrka s lesní zvěří přitahuje především děti

Atrakce v podzámčí proslulého následnického sídla na Konopišti poblíž Benešova láká především děti. Na podzim to bude už devět let, co byla otevřena takzvaná obůrka umístěnou přes cestu od restaurace Stará myslivna přičiněním provozovatelů restaurace Bohumila Bochňáka a Miroslava Sýkory a také Lesů České republiky.

Z obůrky pro lesní zvěř v zámeckém parku na Konopišti. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Obora to není veliká, proto se jí říká zdrobněle a na ploše jednoho hektaru si tam v poklidu žijí mufloni, daňci nebo jeleni sika. Na obyvatele upozorňuje kolemjdoucí také informační tabule. Hned po otevření v září roku 2012 dostali také dominantní samci své jména. Přítulnému daňkovi se říká Bohouš, plaššímu muflonovi pak Mirek.