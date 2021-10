Postupice

Ještě před rokem by tahle zastávka nebyla nijak zajímavá, ale díky nedávné rekonstrukci se Postupice mohou pyšnit krásnou budovou a konečně sjednoceným druhem sedaček v čekárně. Tady by člověku nevadilo čekat ani v zimě, hlavně díky modernějšímu topení, které rozhodně zvládne vytopit celou čekárnu. Jelikož se jedná o jednu z mála zastávek, kde vlaky zastavují automaticky, aby si prohodily koleje na cestě z Benešova do Vlašimi a zpět, má každý možnost si prohlédnout nové postupické nádraží pěkně v klidu a do každého detailu.

Vlaková stanice Postupice.Zdroj: Deník/Anna Marie Jabčanková