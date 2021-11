Už druhá hodně podivná turistická sezona skončila a k zimní přestávce se uložil i státní zámek Konopiště. Ne tak jeho zaměstnanci. Právě v té době pro ně začíná trochu jiná sezona, kterou by se dalo nazvat podle zaměření - uklízecí a udržovací.

Konopiště 29. listopadu 2021. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Potvrzují to také údržbáři, kteří na sbírku soch v zámeckém parku instalují v těchto dnech ochranné rohože z rákosu. Ty zmizí zase až na jaře. A právě tehdy by se také ze svého zimního spánku měl probudit i konopišťský medvěd Jirka. Jenže ani on to zatím úplně srovnané v hlavě nemá, proto se ještě k zimnímu odpočinku neodebral a občas otevřenými dveřmi zavítá i do zasněženého výběhu.