„Šlo nám o to ukázat, jakým sportům se děti v Benešově mohou věnovat. Podruhé to už bylo lepší, sešli jsme se na palubovce položené na zimním stadionu,“ připomněla Ivana Kárová s tím, že je nyní šťastná, že se akce může konat na atletickém stadionu, kde je hodně prostoru.

PODÍVEJTE SE: V týnecké mateřince se předškoláci seznámili s prací policistů

Také proto se tam děti bavily na celkem třinácti stanovištích. Jak Ivana Kárová upozornila, nejednalo se o nábory, i když vyznavači jednotlivých sportů dětem připomínali, kdy je možné si přijít vyzkoušet sport přímo k nim do klubu.

Starosta Benešov Jaroslav Hlavnička kvitoval bohulibý počin a pochválil za to organizátory. „Díky tomu děti poznají, myslím že většina z nich vůbec poprvé, jakým sportům se ve městě vůbec mohou věnovat. A pokud se děti nakonec zapojí do sportování v oddílech a klubech, bude to jen dobře a děkujeme za to,“ řekl starosta.