„Okresního kola soutěže mladých cyklistů se účastní šest čtyřčlenných družstev. Je to sice docela málo, ale je to nejspíš důsledkem covidu, protože školy dohánění řadu dalších akcí. Dnešní soutěž se právě kvůli covidu dlouho nekonala. Naposledy žáci soutěžili v roce 2019,“ připomněl Miroslav Polách, koordinátor Besipu pro střední Čechy s tím, vítězové postoupí do krajského kola v Mladé Boleslavi, které se uskuteční 12. června.

Soutěže se zúčastnily děti ze tří benešovských základních škol Dukelská, Jiráskova a Hodějovského a také ZŠ Bystřice.

Už ve školce se děti učí, jak se chovat na silnici. V Týnci na to mají hřiště

Preventista benešovské policie Jaroslav Bican mladým cyklistům před startem jízd připomínal, jak je důležité nastavit kolo podle proporcí samotného jezdce. „Malí cyklisté nemohou jet na velkém kole,“ uvedl a přidal i informaci, kterou možná řada jezdců na kolech ani neví.

„Děti do deseti let mohou i na kole jezdit po chodníku. Později, ve vyšším věku už jen na silnici. Rodič by měl při jízdě po silnici jet pokaždé za dítětem. Jedině tak bude mít přehled. Dítě, které se i s rodičem vydá na cestu po silnici, by ale mělo mít znalost alespoň základních dopravních značek,“ dodal preventista, jeden z porotců benešovské soutěže.