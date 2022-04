„Virtuální realita je stále na vzestupu. My jsme s projektem začali už před čtyřmi lety, za tu dobu se technologie zase o kus posunuly. Věřím, že to návštěvníci ocení,“ uvedl během slavnostního zahájení Jiří Proučil, jeden z pěti zakladatelů Kvantaria.

Ti k práci na parku přizvali přední zahraniční vývojáře, grafické designéry i audiovizuální umělce se zkušenostmi s instalacemi multimediálních a laserových show ve světových metropolích. „Například ve Francii nám vyráběli let balonem nad Afrikou. Zapojily se i společnosti z Polska, Anglie, Slovenska nebo Finska,“ připomněl Proučil.

Zdroj: Youtube

Cílem bylo, aby podnik nabídl řadu témat. Návštěvníci se mohou například vrátit do doby, kdy vznikla Země, proletět se rychlostí světla nebo se stát semínkem, které vzklíčilo a vyrostlo až do velkého stromu. Výtah je sveze na vrchol mrakodrapu, zavítají do mořského světa, projdou se po skalách nebo navštíví vesmír. Dámy mají příležitost cestovat po metropolích světa a navštívit módní přehlídky.

To všechno najdou hosté ve dříve nevyužité budově v ulici Karla Nového. „Je vlastně jedno, kde park fyzicky je. Spádovost k němu je celé Česká republika. Věříme, že k nám zákazníky dostaneme,“ dodal zakladatel.

V Benešově vznikl největší VR a sci-fi park ve střední Evropě

Kvantario se rozprostírá na ploše přes hektar, na pěti podlažích. Bylo potřeba natáhnout tam více než deset kilometrů kabelů, použít tisíc řídicích systémů a jednotek, stovky počítačových stanic, led obrazovek, laserů a efektových světel. Celkové náklady se vyšplhaly na 650 milionů korun. Z této částky pak 200 milionů stála technologická část projektu.