Trasa rychlovlaků z Prahy do Brna, která měla vést po takzvané vysokorychlostní trati i přes Benešovsko, se už několikrát měnila. Jedna z posledních variant měla dokonce zasahovat tunelem pod bystřickou část Mokrá Lhota.

Hřiště v Mokré Lhotě. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Kvůli předešlému trasování nebylo možné rozvíjet tohle místo tak, jak by Bystřičtí sami chtěli. Vysokorychlostní trať měla svým zahloubením zlikvidovat mokrolhotské hřiště a kvůli tomu tam byla i stavební uzávěra. Posun do tunelu zase diskvalifikoval jinou část obce, blíž jejímu centru. A vůbec by se tamního hřiště nedotkl.