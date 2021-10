Parkoviště Pod Brankou (na snímku) v Benešově bude bez aut od 1. do 21. října 2021. | Foto: Městský úřad Benešov

V centru Benešova dočasně, na tři týdny, ubydou parkovací místa. Ne ta volná, ale placená na parkovišti Pod Brankou. Jeho uzavírku schválila rada města kvůli konání čtvrtého ročníku akce s názvem Podzimní radovánky. Konají se od pátku 1. října do čtvrtku 21. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.