„Autobusy z Prčice pochodníky dovezou místo do Heřmaniček na nádraží do Olbramovic," potvrdila jedna z organizátorek akce Dana Horáková s tím, že už příští rok by se pochod měl vrátit do podoby, v níž se celá desetiletí konal. Tedy včetně kyvadlové dopravy autobusů mezi Prčicemi a Heřmaničkami.