Po zákazu průjezdu kamionů provoz prořídl. Viditelně

Střední Čechy – Na první pohled se zdá, že kamionů ubylo. V Říčanech a v okolí se tři hodiny před pondělním polednem začal uplatňovat ohlášený zákaz vjezdu kamionů těžších než 12 tun, pokud jejich řidiči uzavřenou oblastí chtěli jen projet. Že nákladních korábů křižuje ulicemi méně, je zřetelné už při letmém pohledu. Aby se na tomhle obrázku v dalších dnech nic nezměnilo, budou hlídat policisté – a především říčanští strážníci.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vojtěch Smola

Tranzit nově není možný. Vjet do oblasti na Říčansku, kde jsou silnice III. i II. třídy osazeny zákazovými značkami, mohou těžké nákladní soupravy pouze v případech, že tam mají cíl cesty: jedou nakládat nebo vykládat, případně tam sídlí jejich firma.

Šoféry, kteří by chtěli zkusit, zda neprojedou navzdory zákazovým značkám (které přece nejsou zeď), by do konce týdne měly uniformy napomínat, přesměrovávat na trasy mimo zakázané území a poučovat tak, aby si na novinku „zvykli“. Od příštího týdne by už mohlo dojít i na pokuty – přičemž taxa za porušení zákazu není zanedbatelná: až dva tisíce korun při vyřešení na místě. V případném správním řízení i víc.

Cílem nového opatření, s jehož uplatňováním se podle slov starosty Říčan Vladimíra Kořena (Klidné město) čekalo na dokončení rekonstrukce ulice Přátelství, je odklonit kamiony, jejichž řidiči by měli jet po Pražském okruhu. Dostavba jeho jihovýchodní části však nejen ještě nezačala, ale zatím se k tomu ani bezprostředně neschyluje. Vedení Říčan se netají tím, že jde o reakci na iniciativu pražských radních, kteří chtějí prosadit zákaz vjezdu rozměrných kamionů i do hlavního města.

Již platný zákaz na Říčansku má přispět k uvolnění komunikací, které dosud prakticky každodenně zažívaly dopravní kolaps, a tím i ke zlepšení bezpečnosti. Ulevit celé oblasti má také od hluku a prašných částic v ovzduší. Jeho cílem je rovněž přispět k šetření silnic, jež pro podobnou zátěž ani nejsou určeny. Ohrazují se však dopravci, pro něž uplatňování zákazu znamená prodloužení trasy – s čímž se pojí jak časová ztráta, tak i finanční náklady.