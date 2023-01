Na lůžková oddělení tak mohou návštěvy od pondělí do pátku v době od 15 do 17 hodin. V sobotu a neděli mohou blízcí navštívit své marody v době od 14 do 17 hodin.

Do nemocničního pokoje ale mohou vstoupit během jednoho dne pouze dvě dospělé osoby, a to bez dětského doprovodu. Současně se návštěvníci musí vybavit nejméně respirátorem FFP2.